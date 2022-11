Regione Basilicata: Bardi, “ferma volontà di andare avanti”

La “ferma volontà di andare avanti” è stata “ribadita” dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), riferendosi alla conferenza stampa in cui stamani, a Potenza, due consiglieri regionali, Massimo Zullino e Giovanni Vizziello, hanno annunciato che lasceranno la Lega e la maggioranza.

Nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta regionale, il governatore lucano ha inoltre messo in evidenza la sua “abitudine al confronto e mi auguro ovviamente che possa esserci un ripensamento. Non inseguo nessuno, ma le mie porte sono aperte a tutti coloro che vogliano dare un contributo sulle cose concrete, nell’esclusivo interesse dei lucani. Non replico alle offese personali, perché ho uno stile ormai noto a tutti i lucani”, ha concluso Bardi. (ANSA).