Un buon Futsal Senise perde di misura a Bitonto

Gara divertente quella che si è disputata sabato pomeriggio a Bitonto tra i locali e il Futsal Senise. Il match è terminato 3-2 per i neroverdi con i lucani, però, sempre in partita come conferma il tecnico bianconero Nicola Masiello: “Sabato è stata una bella partita decisa dagli episodi. Abbiamo disputato entrambe una buona gara, decisa probabilmente dall’autogol del 3-1 che ha distaccato nel punteggio le due squadre. Siamo stati sempre in corsa e abbiamo trovato di fronte un ottimo Maggiolini. Penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il Bitonto è stato bravo a capitalizzare soprattutto nel primo tempo le pochissime occasioni avute”.

Quali gli aspetti che hanno contraddistinto il ko?

“Sabato ci è mancata la lucidità sotto porta ed è mancato da parte nostra un atteggiamento migliore per portare a casa punti. Mancano, inutile rimarcarlo, maggiori rotazioni nei giocatori di movimento”.

Nonostante le buone prestazioni la classifica non sorride…:

“La classifica purtroppo non è delle migliori anche se siamo stati in corsa in quattro partite su cinque raccogliendo, però, un solo punto. Un vero peccato se si considera che in queste quattro gare, così come sabato, le statistiche dicono che abbiamo avuto più occasioni degli avversari

FUTSAL BITONTO-FUTSAL SENISE 3-2 Marcatori: 7’09” pt Gonzalez (B), 16’02” pt Rech (B), 19’31” pt Jimenez (S), 2’06” st Gonzalez (B), 7’11” st Giannace (S)

FUTSAL BITONTO: Maggiolini, Acquafredda, Caputo, Kore, Orlino, Tarantino, Rech, Gonzalez, Lovascio, Verriello, Lanziotti, Bonasia. All.: Chiereghin

FUTSAL SENISE: Plaza, Capalbo, Grandinetti, Urgo, Guerriero, Iorio, Pesce, De Fina, Mastrogiulio, Di Pinto, Giannace, Jimenez. All.: Masiello

Arbitri: Corsini di Taranto e Talaia di Policoro. Cronometrista: Buzzacchino di Taranto

Note: Ammonito: Gradinetti (S) Espulsi: ne

Spettatori: Circa 100