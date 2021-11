Ufficialmente al via la stagione 2021/22 della PM Volley Potenza che sabato 6 novembre esordirà nel Campionato di Serie C femminile ospitando alla Palestra “Caizzo” di Potenza la Brio Lingerie Cerignola.

La formazione potentina è ai nastri di partenza con un roster rimaneggiato ed una guida tecnica rivista dopo l’addio di coach Davide Claps a cui subentra Elena Ligrani, fino ad ora allenatrice del Settore Giovanile e che vanta esperienze come secondo allenatore con la Serie C maschile.

Per questa prima gara la PM Volley non potrà contare sull’esperienza delle atlete over che dalla settimana prossima dovrebbero tornare ad allenarsi per essere a disposizione già dalla trasferta di Bari contro Asem Volley.

La gara si disputerà a porte chiuse e prenderà il via alle ore 18:00 di sabato 6 novembre sotto la direzione di gara delle signore Chietera Claudia e Bia Maria Cristina.

Sarà possibile seguire il live streaming della partita su YouTube e sui canali social della PM Volley Potenza, sarà inoltre attivo il servizio punto a punto grazie al supporto della piattaformawww.direttavolley.com.