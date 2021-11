Montalbano , è stato ritrovato vivo Benito Moliterno

“Si sono da poco concluse le ricerche del nostro concittadino scomparso qualche giorno fa a seguito del ritrovamento dello stesso, sono felice infatti di poter dare questa notizia perché Benito è vivo.

In questo momento è stato affidato alle cure dei sanitari a seguito del suo stato di ipotermia e per ulteriori accertamenti”.

A darne notizia il sindaco di Montalbano Jonico Piero Marrese

Provvidenziale è stato il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Salerno, che ha individuato in una piccola scarpata vicino al campo sportivo, all’uscita della città.

Uscito dall’abitazione della figlia per recarsi a casa, probabilmente ha perso l’orientamento per il temporale in corso.

L’anziano, in stato di epidermia, è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Alle ricerche hanno partecipato Vigili del fuoco con sofisticate apparecchiature, Carabinieri, polizia locale e i volontari della Protezione Civile.