È uscito il nuovo album della PFM

Dopo essere rimasti in silenzio per un po’, i membri della PFM si sono detti pronti a tornare sul fronte discografico, con un album che, viste le premesse, promette davvero bene.

HO SOGNATO PECORE ELETTRICHE è pubblicato da Inside Out Music e distribuito da Sony Music Entertainment. Non sarà solo la band ad intrattenere gli spettatori.

Nel nuovo disco della PFM, infatti, presenzieranno ospiti d’eccezione del calibro di Ian Anderson e Steve Hackett.

HO SOGNATO PECORE ELETTRICHE: I PARTICOLARI DELL’ALBUM

I due capostipiti del prog rock accompagneranno la Premiata Forneria Marconi nel brano Il Respiro Del Tempo. Le sorprese, però, non finiscono qui.

Flavio Premoli ritornerà tra le file del gruppo di cui è co-fondatore per la traccia Transumanza Jam, mentre il leader dei Barock Project, Luca Zabbini, apparirà in diversi brani. HO SOGNATO PECORE ELETTRICHE sarà disponibile all’acquisto in diversi formati: Ltd.

2CD Digipak in O-Card, Gatefold Black 2LP+2CD con Booklet formato LP e in digitale. È già possibile ascoltare Atmospace, primo singolo estratto ad anticipare il disco.