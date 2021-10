Screening oncologici, Crpo: 30/10 appuntamenti informativi

“Sabato 30 ottobre la Commissione Regionale Pari Opportunità, in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico, Sezioni di Potenza e Matera, ha organizzato un doppio appuntamento per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, soprattutto in questo post pandemia che ha visto un drastico calo degli screening oncologici ed evidenti criticità nella ripresa e recupero degli stessi”. Lo rende noto la presidente della Crpo, Margherita Perretti che aggiunge: “Accanto all’azione di monitoraggio e controllo che la CRPO sta svolgendo sul territorio regionale, va affiancata un’azione informativa, in rete con le associazioni e le strutture sanitarie, perché solo dalla conoscenza può nascere la consapevolezza della necessità della prevenzione”.

A Potenza, presso gli ambulatori dell’Ospedale San Carlo, le donne potranno usufruire di una visita senologica e ginecologica gratuita, contattando, per prenotazioni e informazioni, il numero 0971 613177. A Matera, invece, sempre il 30 ottobre, presso l’Hub di San Rocco, in Piazza San Giovanni Battista, si terrà una tavola rotonda, a partire dalle ore 9, su “Prevenzione e Trattamento dei Tumori della Mammella”. I lavori saranno introdotti dalla Presidente CRPO Margherita Perretti, seguiranno i saluti di Tiziana D’Oppido, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Matera, e di Francesco Dimona, Presidente Ordine dei Medici di Matera. Relazioneranno sul tema, coordinati da Concetta Laurentaci, Segretaria Nazionale AIDM, gli specialisti Felicetta Baldari, Responsabile UOSD Senologia ASM, Antonia De Rosa, Responsabile UOSD Chirurgia Senologica ASM, Marina Susi, Responsabile UOSD Oncologia ASM e Presidente LILT Matera, Domenico Dell’Edera, Responsabile Laboratorio di Genetica ASM. Per le associazioni impegnate sul tema interverranno Maria Regina, dell’AIRC Basilicata, e Laura Tosto, Presidente del Comitato Regionale Komen Italia.