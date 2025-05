Tragedia nelle campagne di Banzi: uomo di 59 anni trovato carbonizzato durante un tentativo di pulizia dei campi

Tragedia terribile quella che si è consumata nelle campagne di Banzi, in provincia di Potenza. Un uomo di 59 anni, amato e conosciuto da tutti, è stato trovato senza vita nel suo fondo agricolo, completamente avvolto dalle fiamme.

Si sa che l’uomo era lì per fare pulizia, un gesto semplice e quotidiano, ma qualcosa è andato storto. Un suo conoscente, preoccupato per il fumo e le fiamme che si vedevano, si è precipitato sul posto e ha fatto una scoperta che ha spezzato il cuore: il corpo carbonizzato del proprietario. Purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’era più nulla da fare.

Ora i carabinieri stanno lavorando con grande attenzione, cercando di capire cosa sia successo davvero. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente, magari un fuoco che si è scatenato mentre l’uomo cercava di bruciare le sterpaglie, ma non si escludono altre possibilità.

È un momento di grande dolore per tutta la comunità, che si stringe intorno alla famiglia di questa persona, lasciata troppo presto in circostanze così tragiche.