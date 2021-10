MERRA: BASILICATA E PUGLIA INSIEME PER LA PREVENZIONE DONNA

“La prevenzione è fondamentale per noi donne. Una visita specialistica o un semplice controllo possono fare emergere in tempo patologie silenti e pericolose.

Non tutte le donne hanno il tempo o la possibilità di consultare medici e professionisti e finiscono quindi con il trascurarsi, dando luogo a comportamenti rischiosi.

Per scongiurare tale pericolo la Regione Basilicata accoglie con favore il progetto Frecciarosa, promosso da Trenitalia con la Onlus IncontraDonna, per sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione del tumore al seno”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra che, accompagnata dalla consigliera di parità Ivana Pipponzi, ha preso parte questa mattina in treno alla simulazione di una consultazione tra medico e passeggera.

Per la Basilicata e la Puglia sono state coinvolte due corse ferroviarie nelle quali è stata allestita l’area riservata al confronto tra medico e passeggera, con partenza alle ore 11.28 dalla stazione di Potenza Centrale in direzione e ripartenza per il viaggio di ritorno alle ore 14.17.