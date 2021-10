Elezioni Rsa Fca Security (PZ), Ugl:”Grande risultato a Melfi”.

“Grande risultato dell’Ugl Metalmeccanici alla Fca Security di Melfi (PZ), azienda di protezione, tutela, presidio e custodia del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale Stellantis. L’Ugl si presenta per la prima volta, con la propria lista al rinnovo delle Rsa e si attesta come prima organizzazione sindacale”.

Forte è la soddisfazione del coordinatore territoriale dell’Ugl Metalmeccanici Fca Security di Melfi, Giuseppe Specchio per il quale, “l’Ugl Metalmeccanici si vede gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori che con il loro voto ha permesso alla lista di aggiudicarsi con una grande caparbietà l’Rsa risultando di fatto anche la più votata”.

“Congratulazioni – commentano il Segretario Provinciale dell’UglM di Potenza, Giuseppe Palumbo con la Segretaria Ugl della federazione lucana, Florence Costanzo -, l’Ugl si presenta per la prima volta: vince, riesce a eleggere il rappresentante dei lavoratori, Giuseppe Specchio, che sostenuto dall’ampia fiducia, permette alla nostra o.s. di essere prima sigla sindacale e raggiungere di fatto un risultato unico e storico dove anche questa volta si aggiunge un nuovo tassello di rappresentante Ugl alla Fca Security di Melfi (PZ). Con Specchio, la squadra saprà certamente rappresentare le istanze di tutti i dipendenti dell’azienda del sito Lucano”.

“L’Ugl ha ottenuto un lusinghiero successo alle votazioni svolte presso FCA Security nel sito automobilistico della Basilicata – dice il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera – dove ha conquistato l’Rsa e ottenuto in questa azienda un gran risultando grazie a Specchio: risultiamo la prima forza sindacale, è un grande risultato che abbiamo avuto, eccezionale come prima volta, per il quale ringrazio la Segreteria Regionale, Provinciale e i membri della Commissione Elettorale per il buon lavoro svolto. Un successo che ci carica sempre più, siamo sicuri che l’impegno messo in campo quotidianamente troverà sempre e ancor di più il giusto riscontro. Dalla Federazione – conclude Spera – vanno i complimenti al neo eletto Specchio per l’impegno che ha dedicato al conseguimento dell’importante risultato, unitamente ai ringraziamenti che vanno a tutti, candidati e lavoratori, che ora hanno permesso di essere rappresentati dell’Ugl metalmeccanici”.