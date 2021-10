Futsal Senise ko con il Canosa C5. Mister Masiello: ‘Il Ko? Contento per la prestazione’

Una gara ben giocata da parte del Futsal Senise (buona parte del match in vantaggio) che però è uscito sconfitto, in casa, al cospetto del forte Canosa C5 per 3-6. Un punteggio, effettivamente, largo nelle proporzioni e dettato da alcuni episodi che il tecnico bianconero Nicola Masiello commenta così: “Abbiamo fatto una buonissima gara: i ragazzi sono stati sul pezzo per circa ¾ di match. Il gol del pareggio, come altre circostanze, poteva essere evitabile: si è giocato sugli episodi e fino al 3-3 non avevamo la percezione di perdere quest’incontro. Sul 3-2 non c’è stato fischiato un rigore abbastanza dubbio che poteva cambiare la nostra partita. Complimenti ai ragazzi del Canosa che sono stati bravi a sfruttare le occasioni”.

LA PRESTAZIONE: “Sono contento della gara fatta dai miei ragazzi ma purtroppo, ovviamente, non posso sorridere per il risultato che è stato troppo largo nelle proporzioni. Sul 3-4, inoltre, avevamo già cinque falli”.

GLI ASPETTI: “Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla. Su un campo piccolo paghi tutto: dovremo prestare soltanto maggior attenzione nei piccoli dettagli. Ora testa alla sfida di sabato a Venafro”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CANOSA C5 (2-2) 3-6 Marcatori: 4’40” Galinado (C), 10’59” pt Giannace (S), 11’50” pt Di Pinto (S), 13’54” pt Castrogiovanni (C); 2’23” st De Fina (S), 9′ 28” st Lupoli (C), 12′ 23” Hereida (C), 14’39” st Castrogiovanni (C), 17′ 14” st Castrogiovanni (C)

FUTSAL SENISE: Plaza, Grandinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, Pesce, De Fina, Mastrogiulio, Di Pinto, Guerriero, Giannace, Jimenez. All.: Masiello

CANOSA C5: Saulle, Subrizio, Da Silva, 5 Termine, Castrogiovanni, Hereida, Galindo, Lupoli, Goncales, Iodice, D’Elisa, Vallarelli. All.: Lodispoto

Arbitri: Traetta e Vito di Matera. Cronometrista: Coviello di Potenza

Note: Ammoniti: Termine (C), De Fina (S), Giannace (S) Espulsi: ne