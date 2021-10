Vittoria Franchino eletta Presidente del Collegio dei Garanti di Federcofit

Si è svolto a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi – Piazza di Spagna l’ ottavo Congresso nazionale di Federcofit (Federazione del Comparto Funerario Italiano), il sodalizio che dal 1999 affianca le imprese di questo settore per promuoverne la crescita economica e la professionalità.

Il Congresso è stato articolato in due sessioni in mattinata si è svolto il confronto con le istituzioni sul futuro dei servizi funebri e cimiteriali: sono intervenuti tra gli altri, oltre a Michetti , i parlamentari Sara Foscolo, Giuseppe Bellachioma, Elena Carnevali e Vito De Filippo, il presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, il vice presidente della Commissione Sanità sempre della Regione Lazio, Paolo Ciani, e il responsabile dei servizi cimiteriali di Ama Roma, Fabrizio Ippolito. Nel pomeriggio, la relazione del presidente uscente con relativa discussione pubblica, l’approvazione del nuovo statuto e le elezioni delle nuove cariche e degli organi federativi per il prossimo triennio fino al 2024. Vittoria Franchino , presidente Federcofit Basilicata è stata eletta Presidente del Collegio dei Garanti.