Senise investe sull’efficienza energetica: oltre 1,2 milioni di euro per cinque edifici pubblici

Senise punta con decisione sulla sostenibilità ambientale e sull’efficientamento energetico. Con una delibera approvata all’unanimità il 1° luglio 2025, la Giunta comunale guidata dal Sindaco Avv. Eleonora Castronuovo ha dato il via libera all’aggiornamento del Programma Triennale degli Acquisti e dei Servizi 2025/2027, con l’inserimento di cinque importanti interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2025”.

Si tratta di acquisti specifici, previsti per l’efficientamento energetico di edifici comunali, per un investimento complessivo di 1.231.293,78 euro, tutti da realizzare nell’anno in corso. I fondi sono destinati esclusivamente all’acquisizione di prodotti e servizi nell’ambito del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), in linea con gli standard tecnici definiti dal Ministero dell’Ambiente.

Gli interventi finanziati

Gli edifici interessati dal progetto di efficientamento energetico sono:

Sede Comunale (Casa Municipale, c.da Mercato – Area P.I.P.) Importo: 261.162,04 € Spogliatoi del Campo Sportivo G.B. Rossi (.da Mercato) Importo: 223.285,81 € Scuola Media “Nicola Sole” (Via Alcide De Gasperi) Importo: 253.469,76 € Scuola Elementare “Plesso Giardini” (Via Soldato Lauria Francesco) Importo: 244.173,24 € Scuola dell’Infanzia (loc. Belvedere) Importo: 249.202,93 €

I fondi ottenuti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica permetteranno l’acquisto di beni e servizi conformi ai criteri ambientali minimi e alle specifiche dei capitolati standardizzati CSE 2025, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort degli ambienti scolastici e sportivi e valorizzare il patrimonio pubblico.

Un passo avanti per una Senise più verde

I progetti inseriti nel programma sono stati approvati con parere favorevole sia del Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Bernardino Filardi, nominato anche Responsabile Unico del Procedimento, sia del Responsabile del Settore Finanziario, garantendo così piena regolarità amministrativa e contabile dell’intervento.

Tutti gli acquisti saranno completati entro l’anno 2025. Gli atti saranno pubblicati per 30 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, consentendo eventuali osservazioni o proposte di modifica.