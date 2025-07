SENISE: DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DAL 7 ALL’11 LUGLIO

Senise (PZ), 4 luglio 2025 – Il Comune di Senise ha emesso l’ordinanza n. 44 del 4 luglio 2025 per disciplinare temporaneamente la viabilità in alcune aree del centro urbano, in occasione dei lavori di pulizia e sfalcio dell’erba programmati dall’UTC.

Secondo quanto disposto dal Comando di Polizia Locale, saranno attivi i seguenti divieti:

Dal 7 al 9 luglio , divieto di sosta in Rione Fratelli Mattei e in Viale della Repubblica , dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Il 10 e 11 luglio, divieto di sosta in Viale Giorgio Amendola (nei pressi dell’ASP e del Pub Eldorado) e lungo la strada di collegamento con Via Papa Giovanni, sempre dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

L’ordinanza rileva la necessità di vietare la sosta e il transito per garantire la piena sicurezza durante lo svolgimento delle attività di manutenzione del verde pubblico.

Sanzioni previste per chi non rispetterà il provvedimento: i trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il provvedimento ha effetto immediato ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Senise.