Il CPO dell’ODCEC di Taranto firma un protocollo di intesa per la valorizzazione delle donne nelle libere professioni

Secondo ConfProfessioni 2025 la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e in particolare al mondo del lavoro delle libere professioni è molto estesa.

Le donne professioniste con elevata qualità di istruzione e formazione rappresentano in media una percentuale quasi al 50% delle singole categorie professionali, ma rimangono però ancora vincolate a Stereotipi che producono una forte discriminazione salariale (gender PAy Gap), nonostante l’ elevata istruzione e formazione .

Con le nuove istituzioni dei Comitati Pari Opportunità organi elettivi e permanenti degli ordini professionali , non varia il problema della invisibilizzazione delle donne professioniste.

Al fine di contrastare questo fenomeno, la Consigliera di Parità della regione Puglia Lella Ruccia e lo staff del suo ufficio hanno organizzato, d’intesa con l’Assessora alle Politiche di Genere Serena Triggiani e con la Consigliera del Presidente Emiliano per l’attuazione del programma di Agenda di Genere Titti De Simone, un percorso partecipativo che è stato presentato nel corso del convegno “CONTARE PER PARLARE – la giusta comunicazione di genere per la valorizzazione delle donne”.

L’evento si è svolto giovedì 3 luglio presso La sede della Regione Puglia, a Bari, ed ha visto le massime autorità Istituzionali del settore presentare il progetto formativo sulla comunicazione per la valorizzazione delle donne nelle libere professioni a tutti i Comitati Pari Opportunità e organismi di parità degli ordini professionali dei territori regionali, che condivideranno esperienze e buone pratiche per garantire la visibilità e la partecipazione equilibrata delle donne nei rispettivi ambiti.

Si è poi proceduto alla firma di un protocollo di intesa per la promozione e adesione di buone prassi di comunicazione presso gli ordini professionali volto a costruire azioni condivise, misurabili e orientate ai risultati.

Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto era presente la Presidente del Comitato pari Opportunità dott.ssa Franca Todaro, “Aderiamo convintamente – afferma la Todaro – alla promozione presso il nostro Ordine professionale di iniziative e buone prassi ispirate al progetto europeo no women no panel #senzaledonnenonseneparla. Il nostro obiettivo sarà promuovere negli eventi di comunicazione la partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini, garantendo l’allestimento di panel in cui entrambi i sessi siano rappresentati in misura quanto più possibile paritari.

L’Ordine tarantino sta da tempo lavorando in questa direzione e confermiamo tutto il nostro impegno a sensibilizzare ulteriormente uomini e donne al cambiamento.

Perché cambiare vuol dire crescere, costruire una società più attenta, più inclusiva, più giusta. Ed è proprio quello che vogliamo: garantire la presenza equilibrata di uomini e donne superando l’invisibilizzazione e contribuendo a ridurre il gender pay gap”.