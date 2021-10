LATRONICO: 22 nuovi positivi al covid-19

“Una di quelle sere che mi ha messo veramente a dura prova come sindaco e non la dimenticherò facilmente.

In un’ora ho dovuto chiamare tutti i genitori dei bambini, ad uno ad uno, per avvisarli della positività del loro bambino.

22 nuovi positivi nella nostra comunità di cui 20 bambini della scuola dell’infanzia di Agromonte, la maggior parte dei genitori e del personale scolastico che si sono sottoposti al tampone per fortuna sono risultati negativi, tranne un genitore ed un’altra insegnante”.

Lo rende purtroppo noto il sindaco di Latronico Fausto De Maria.

“Per fortuna non ci sono casi preoccupanti, la maggior parte sono asintomatici oppure hanno pochi sintomi.

Adesso faremo altri tracciamenti e ci saranno altri tamponi per i familiari stretti e altri contatti, purtroppo questa esperienza ci dimostra una contagiosità aggressiva ultimamente di questo virus soprattutto nei bambini della scuola materna e non solo, che mentre giocano o fanno le loro attività difficilmente indossano la mascherina e soprattutto non sono vaccinati.

Intanto – prosegue il primo cittadino – “ci sarà la proroga per la chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia e scuola primaria di Agromonte per un’altra settimana.

Ancora un abbraccio forte ai bambini, ai genitori e familiari coinvolti, presto tutto passerà perché noi siamo una grande comunità.

Intanto cautela e ancora una volta ribadisco che chi può vada a vaccinarsi”, conclude De Maria.