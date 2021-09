Vaccini: dal 04 ottobre terza dose a over 80 e ultrafragili

“La campagna vaccinale in Basilicata affronta un nuovo step: gli over 80 ossia le persone con età minima di 80 anni (data di nascita 1941 e precedenti) e gli ultrafragili, da lunedì 4 ottobre potranno ricevere la terza dose”. Lo ha annunciato, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi.

Nel comunicato è specificato che “la condizione necessaria è che siano trascorsi almeno 180 giorni (sei mesi) dall’ultima somministrazione.

Pertanto, potranno recarsi con accesso diretto presso tutti i punti vaccinali dell’Azienda sanitaria di Matera (Asm) e dell’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021.

Ricordiamo – è scritto nella nota – che gli over 80 hanno ricevuto esclusivamente i vaccini Pfizer e Moderna e che l’adesione alla vaccinazione è libera, volontaria e consigliata”.

Gli over 80 e gli ultrafragili “potranno recarsi direttamente presso i punti vaccinali presenti in regione, presentando semplicemente la tessera sanitaria.

Gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio saranno invece contattati dalle rispettive Asl di appartenenza”.