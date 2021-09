SENISE: riscontrate 03 positività covid-19 all’Istituto Comprensivo Nicola Sole,alcune classi e docenti in quarantena

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che in giornata odierna sono state riscontrate 03 positività al covid-19 presso l’Istituto Comprensivo Nicola Sole di Senise.

In modo particolare: due nella scuola secondaria di primo grado e una nella scuola dell’infanzia.

Motivo per cui sono state emanate delle ordinanze di quarantena per gli alunni e alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado delle classi IC IIC IID e IIIC e della sezione della prima IB della scuola dell’infanzia.

Tutti gli interessati effettueranno il tampone di fine quarantena in decima giornata.

I medici dell’Usco hanno comunque dato la possibilità di sottoporsi al tampone molecolare anche in una fase intermedia secondo la seguente calendarizzazione:

Presso la sede della Protezione Civile Area Com in zona mercato domani, martedì 28 settembre a partire dalle ore 9.00 potranno sottoporsi a tampone gli alunni e i conviventi degli alunni e i docenti della scuola secondaria di primo grado delle classi IC-IIIC, insieme agli alunni e i conviventi degli alunni e i docenti della sezione IB della scuola dell’infanzia.

Le altre classi invece della scuola secondaria di primo grado, ovvero: IIC-IID docenti alunni e conviventi, potranno sottoporsi a tampone molecolare dopodomani sempre alle ore 9.00 presso la sede della Protezione Civile Area Com Zona Mercato.

Inoltre, il Dirigente scolastico Francesco D’Amato ha diramato una circolare con la quale si dispone la DAD da domani, 28 settembre per il corso C è la IID della secondaria di Senise, nonché per le due pluriclasse della secondaria di San Costantino Albanese e Terranova di Pollino.

Per tutte le persone(alunni-genitori-conviventi e docenti) che manifestano una sintomatologia riconducibile ad infezione da Covid-19 possono recarsi alle ore 9:00 domattina presso la sede della protezione civile per eseguire il tampone molecolare, senza tenere conto della precedente calendarizzazione.

La DAD durerà fino alla effettuazione dei tamponi di controllo.