Linus e Nicola Savino presentano il Tour de fans

Linus e Nicola Savino hanno annunciato questa mattina in diretta nel programma Deejay Chiama Italia le tappe della prima edizione del “Tour de fans”, il giro d’Italia in bicicletta del programma del mattino più ascoltato nel nostro Paese, Deejay Chiama Italia. A filmare la loro impresa l’inseparabile Matteo Curti.

Il “Tour de fans” questa estate porterà la squadra di Deejay chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un comune diverso.

Le località scelte come tappe del tour: Bergamo, Desenzano Del Garda, Vicenza, Treviso, Ferrara, Ravenna, il Dynamo Camp a Limestre (PT), Viareggio, Rosignano Marittimo, Volterra, Montalcino, Cortona, Gubbio, Orvieto, Tarquinia e per finire tre tappe in Sardegna.

Nicola Savino è preoccupato che possano verificarsi intoppi nella messa in onda delle puntate, e mentre oggi Linus rivelava le città in cui si fermeranno, ha colto l’occasione per avvisare gli ascoltatori residenti di prepararsi a mettere a disposizione la loro connessione internet in caso di necessità…