Futsal Senise riconfermato Urgo

E’ uno dei giovani riconfermati del Futsal Senise del Presidente Giuseppe Cappuccio, il laterale, classe 2001, Francesco Urgo che traccia un bilancio su questa prima parte di preparazione fissando gli obiettivi stagionali: “Sono molto contento per questa riconferma.

Ci stiamo allenando bene nonostante con i primi dieci giorni che sono serviti per conoscere i nuovi atleti e i metodi del neo allenatore Masiello”.

GLI OBIETTIVI: “Voglio aiutare la squadra a conquistare la salvezza oltre che provare ancora a crescere e aumentare il mio minutaggio rispetto alla passata stagione”.

IL CAMPIONATO: “Sfideremo anche squadre pugliesi: queste sono molto ostiche. Daremo tutto per raggiungere l’obiettivo”.

URGO: “Sono un laterale all’occorrenza impiegato anche come centrale. In carriera ho fatto più fase difensiva ma vorrei crescere anche in attacco cercando qualche gol. Amo muovermi senza palla e aiutare i compagni”.

MASIELLO: “In Basilicata è molto conosciuto anche perché ha allenato sempre in campionati nazionali. Con lui mi sto trovando bene”.

MESSAGGIO: “Ringrazio la società per questa riconferma. Spero di rivedere i tifosi assiepati sulle tribune del palazzetto: ci hanno sempre dato una grossa mano. Come sempre darò tutto per questa maglia e continuerò, assieme ai miei compagni, a sudare giornalmente per agguantare il nostro obiettivo”.