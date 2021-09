Corecom: le regole della comunicazione in periodo elettorale

Il presidente Marra ha inviato il vademecum alle emittenti radio e tv locali lucane, alle 26 amministrazioni interessate dal voto, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale

In occasione delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 è stato predisposto, a cura del Comitato regionale per le Comunicazioni della Basilicata (Co.re.com.), il vademecum “Le regole della comunicazione nel periodo elettorale. La “Par condicio” in ambito locale. L’ambito applicativo della legge n. 28 del 22/02/2000”.

Nel darne notizia il Presidente del Corecom Basilicata, Antonio Donato Marra, precisa che “La finalità del manuale è quella di fornire risposta ai numerosi quesiti avanzati da Enti locali e operatori della comunicazione e facilitare l’osservanza delle disposizioni vigenti”.

Copia del vademecum è stato trasmesso alle emittenti radio e tv locali lucane, alle 26 amministrazioni comunali interessate chiamate a scegliere Sindaco e Consiglio comunale, nonché al Presidente della Regione Basilicata e del Consiglio regionale.

Allegati