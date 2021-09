Futsal Senise rinconfermato Pesce

Ancora una riconferma per il Futsal Senise. Di fatto la società del Presidente Giuseppe Cappuccio è felice di riabbracciare il laterale/pivot, classe 1992, Biagio Pesce che commenta così: “Le sensazioni, per quanto mi riguarda sono molto positive.

Abbiamo cambiato qualche pedina con la società che lavora bene per rimpiazzarle. Speriamo di riuscire a disputare un buon campionato”.

GLI OBIETTIVI: “Speriamo di raggiungere quanto prima la salvezza. A livello personale voglio cercare di migliorare e dare il mio contributo alla squadra”.

MASIELLO: “Abbiamo lavorato ancora poco tatticamente perchè ci alleniamo da più di una settimana. Ho appreso che è un tecnico preparato: del resto parlano i risultati”.

IL CAMPIONATO: “Per me è il secondo anno in serie B. Non conosco bene questo girone in cui ci sono le pugliesi: perciò non mi permetto di giudicare”.

MESSAGGIO: “Speriamo che il Covid non impedisca ai tifosi di essere presenti. Per noi sono molto importanti. Ringrazio la dirigenza per avermi confermato: per me è un grande onore indossare questa maglia”.