Futsal Senise riconfermato Dipinto

Finalmente la stagione del Futsal Senise è iniziata: di fatto nel pomeriggio di lunedì 6 settembre i bianconeri si sono radunati agli ordini del tecnico Masiello per iniziare a sudare e preparare il nuovo campionato.

Tra i riconfermati non poteva mancare, il laterale classe 1990, Patrick Dipinto che commenta così: “Le sensazioni sono state subito positive.

L’ossatura del gruppo è rimasta praticamente la stessa della passata stagione. Sono cambiati soltanto un paio d’interpreti. La voglia di far bene è identica a quella che avevamo mesi fa”.

IL CAMPIONATO: “Tutti pensano che sia più facile di quello della passata stagione. Senza nulla togliere alle laziali, sarà molto più equilibrato. Le avversarie sono tutte allo stesso livello”.

MASIELLO: “Lo conoscevo già. Mi lanciò nell’under 21 e voleva riavermi come calciatore. Per me è un riabbracciarlo…”.

IL PUBBLICO: “L’anno scorso il nostro palazzetto, essendo piccolo, con la presenza dei tifosi doveva essere un catino, Con un po’ di pubblico diventa una bolgia. I nostri supporters rappresentano l’uomo in più”.

GLI OBIETTIVI: “Il primo e unico obiettivo è la salvezza: poi tutto ciò che arriverà sarà ben accetto.

L’anno scorso ho realizzato 35 gol e quindi per me è stato un campionato strepitoso e quindi molto difficile da ripetere. Spero di riuscire ad aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo”.