Ruba televisore in un appartamento disabitato Arrestato dai Carabinieri a Tursi

Nella tarda serata del 1° settembre scorso i Carabinieri della Compagnia di Policoro congiuntamente ad una pattuglia del Commissariato di P.S. di Policoro, sono intervenuti in località Troyli di Tursi in risposta alla segnalazione di furto in atto presso un appartamento al momento disabitato.

Giunti sul posto, gli operanti verificavano che la porta d’ingresso era stata forzata e le camere erano state rovistate e messe a soqquadro; grazie agli immediati accertamenti ed all’acquisizione di prime informazioni sul posto, i militari e gli agenti, in brevissimo tempo, identificavano e rintracciavano l’autore del reato, un 55enne, rifugiatosi a Policoro presso il proprio domicilio.

Le operazioni di perquisizione personale, della sua abitazione e della sua auto consentivano il rinvenimento della refurtiva, un televisore immediatamente restituito e di vari strumenti verosimilmente utilizzati per scassinare le porte, sottoposti a sequestro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per simili episodi, ammetteva le proprie responsabilità e veniva arrestato in flagranza dagli uomini dell’Arma e del Commissariato di P.S. di Policoro e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria materana.