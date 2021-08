Torna Aperitivo d’Autore, ospite Fabio Genovesi

Torna, finalmente, Aperitivo d’Autore. E sarà come chiudere un cerchio, visto che lunedì 23 agosto ospite dell’associazione Volta la carta sarà Fabio Genovesi, che avrebbe dovuto esserci lo scorso anno quando l’appuntamento fu annullato a causa della pandemia.

Non cambia, rispetto ad allora, il luogo dell’evento: le Tenute Eméra, splendida masseria-cantina a due passi dal mare, a Lizzano.

Riparte quindi l’apprezzata formula che esalta e unisce la buona enogastronomia pugliese e la letteratura di qualità.

Come consuetudine, i partecipanti alla serata prima prenderanno parte a un gustoso aperitivo mediterraneo accompagnato dagli ottimi vini “padroni di casa” di Claudio Quarta Vignaiolo e poi avranno modo di conoscere lo scrittore toscano che presenterà il suo ultimo romanzo, “Il calamaro gigante” (Feltrinelli Editore), in cui racconta di un viaggio alla deriva, per terra e soprattutto per mare, inseguendo i sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della Natura, perché la storia più incredibile è proprio la realtà.

È partner dell’iniziativa anche la libreria AmicoLibro. Si comincia alle 19.30. Converserà con Genovesi l’ideatore di Aperitivo d’Autore Vincenzo Parabita e il cantautore lizzanese Emanuele Barbati, che nel 2020 ha pubblicato il singolo “Chi manda le onde”, nato proprio dopo la lettura dell’omonimo romanzo dello scrittore toscano.

Per prendere parte alla serata è obbligatorio prenotare chiamando al numero 380.4385348 oppure scrivendo all’indirizzo email aperitivodautore@gmail.com. I posti sono limitati e si accede solo con Green Pass.