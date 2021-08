Aggiornamento Covid-19 08/08/2021 risultati 21 positivi, 10 guariti e nessun decesso

Come riporta La Nuova del Sud, sono 21 i residenti in Basilicata risultati positivi al Coronavirus a fronte degli ultimi 602 tamponi processati, con un tasso di positività in ulteriore lieve calo intorno al 3,5%.

Dieci le guarigioni, nessun decesso. Sale a 912 il numero degli attualmente positivi al Covid: sono 24 le persone ricoverate in ospedale e si registra un nuovo ingresso nella terapia intensiva dell’ospedale San Carlo di Potenza dove ora sono due i pazienti ricoverati.

Questi i nuovi casi comune per comune: 5 Bernalda, 3 Matera, 2 Tursi, 2 Castelluccio Inferiore, 1 Avigliano, 1 Bella, 1 Lauria, 1 Lavello, 1 Pisticci, 1 Rapolla, 1 Rionero in Vulture – 1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Senise) – 1 Venosa.