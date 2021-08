Y-noT in radio e negli store con “La febbre L’Estate”

La febbre L’estate è il nuovo singolo uscito il 5 agosto ’21, un brano in pieno stile Y-noT, ispirato e leggero, poetico ma concreto che racconta come sempre la realtà vissuta in prima persona.

Y-noT, tra i partecipanti al Deejay Onstage, è un cantautore di ultima generazione, ha 21 anni. Polistrumentista, studia teatro e doppiaggio, le altre sue grandi passioni. Ha già all’attivo vari singoli pubblicati con Just Hit! Records che stanno ottenendo prestigiosi riconoscimenti, ultimo dei quali il 1mo posto al concorso indetto da Anas, Radio Italia e Warner Music con il brano “PREFERIVO TE”, videoclip uscito il 4 agosto ’21.

Con lo stesso brano si esibisce al Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma. Il brano è pubblicato da Warner Music.

