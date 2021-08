A Tursi ritorna il Premio Rabatana

Il Premio Rabatana è un riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale di Tursi guidata dal Sindaco Salvatore Cosma, per onorare colo che si sono distinti in vari ambiti nell’arco dell’anno e che mirano a dare lustro alla Città di Pierro attraverso il loro lavoro.Dal 2017 la Rabatana di Tursi è candidata su proposta della Regione Basilicata Ad essere iscritta a Patrimonio Unesco unitamente alle Rabatane di Tricarico e Pietrapertosa. Da allora, si è trovato un piglio maggiore per istituire questo riconoscimento che è divenuto ormai uno dei capisaldi dell’estate tursitana, metapontina e lucana.

Venerdì 6 condotta da Annamaria Sodano, prenderà il via la prima serata del Premio Rabatana 2021 con la consegna degli encomi al primo gruppo che gravita tutto intorno al mondo della sanità e del sociale.T ra i premiati in questo ambito troviamo la dott.ssa Dott.ssa, psicologa di fama internazionale, il Dott.Responsabile del distretto sanitario di Tursi, il Dott.giovane medico di Tursi in servizio presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il Dott.docente all’Università di Tor Vergata al corso NAS, per conto del Ministero della Salute, direttore del poliambulatorio Effemedica, da tempo occupa posti di prestigio con cariche insigni. Ad arricchire il suo percorso lavorativo è la nomina di Direttore Sanitario per l’ente di formazione professionale “Ds, centro servizi” e “Formazione per il Futuro”presidente dell’associazione Autismo in Movimento e il commendatore della Repubblica Fabiano Popia Presidente e fondatore dell’Aido in Basilicata. Un encomio particolare sarà conferito allo scienziato, nostro concittadino, ricercato a Nwe York autore di importanti scoperte riconosciute ed apprezzate a livello scientifico sul morbo di Alzheimer.Sabato 7 Agosto toccherà agli altri premiati salire sul palco di Piazza Maria SS di Anglona. Saranno premiati l’attore, il cameramen, la presidente di Confoartigianato Basilicatail dott., Vicepresidente nazionale dell’Azione cattolica italiana per il Settore giovani, la dott.ssa Luana Montesano riconosciuta tra i 100 top direttori marketing italiani,Presidente del Gal Start 2020 e ilneo presidente di A.Ba . Co (Associazione Basilicata Cori).