Il Glamour degli abiti della stilista Carmela Fortunato hanno brillato alla XIII edizione del Marateale

Tante ore di lavoro certosino, dichiara la Stilista, 10 abiti tutti realizzati in preziosi tessuti, alcuni ricamati a mano con applicazioni oro, creati per ricordare le grandi icone del Cinema Italiano ed Internazionale dalla grande Anna Magnani, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, Anita Hekberg, Haudrey Hepburn e i film “La lupa” (girato a Matera), Salomone e la Regina Saba, Mata Hari, e poi omaggio alla donna lucana con Cristo si e`fermato a Eboli dove la Stilista ha rivisitato in Costume tradizionale lucano, e poi un abito dedicato alla grande Raffaella Carra` scomparsa da poco, anche lei attrice, oltre che ballerina, cantante e conduttrice di famosi programmi televisivi, e poi infine un meraviglioso abito ad omaggiare il film Coast to Coast di Rocco Papaleo e la bellissima Maratea, creazione con dipinto e ricamato a mano il Cristo Redentore.

Cinema e moda, un unione ormai indissolubile che durera`nel tempo, tutti e due si nutrono a vicenda creando da sempre look senza tempo.