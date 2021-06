Turismo e campeggi: ultimi dati di Pitchup.com

Il turismo riparte. Secondo il MInistero del Turismo più della metà degli italiani ha prenotato le vacanze. Finalmente quindi si torna a viaggiare, e non solo in Italia..

Con il green pass europeo, infatti, la possibilità di tornare a viaggiare all’estero dopo un anno di restrizioni è più concreta che mai. Del resto, sette Stati (tra cui Grecia e Germania) hanno giocato d’anticipo e altri (come la Francia) hanno già ridotto le restrizioni per viaggiare.

Quindi, perchè non pensare a una vacanza in sicurezza, magari a contatto con la natura, senza rinunciare al comfort?

Ecco una selezione di campeggi da sogno disponibili su Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa.

Forest Glamping Resort Blaguš – Slovenia

Questo resort glamping dispone di eleganti tende di legno in stile indiano e logge con facciata in vetro che si trovano sulle rive del fiabesco lago Blaguš della Slovenia e vantano viste da sogno sulla foresta. Questo campeggio chic offre servizi unici come una biblioteca immersa nel verde della foresta per godersi un buon libro nel silenzio della natura e il laboratorio di Herzog, un calzolaio nascosto tra le felci circostanti dove le persone possono dare uno sguardo al dietro le quinte della fabbricazione artigianale delle scarpe.

East Nomads – Paesi Bassi

Questo campeggio per famiglie immerso nella campagna di Achterhoek nei Paesi Bassi vanta spaziose tende a campana e cabine “home away”, che vantano accoglienti letti a ponte e terrazze private dotate di tavolo da picnic e vasca idromassaggio per crogiolarsi con vista sulla foresta. Il campeggio offre anche un catering completo per un’autentica esperienza culinaria olandese.

Callanish Camping – Scozia

Oltre ad essere vicino a numerosi insediamenti storici del neolitico, come il leggendario sito di Callanish Stones, questo campeggio si trova sulla bellissima isola di Lewis, in Scozia. Dotato di meravigliosi alloggi affacciati sul mare, qui i visitatori possono respirare la frizzante aria scozzese esplorando gli ampi siti storici nelle vicinanze, così come le spiagge sabbiose di Dalmore e Dalbeg, note soprattutto come luoghi ideali per il surf.

Ethno Village Camp Grab – Montenegro

Ethno Village Camp Grab è il campeggio ideale per chi ha uno spirito avventuroso, perchè situato nello spettacolare Canyon del fiume Tara, la gola più profonda del mondo e un sito protetto dell’UNESCO. Circondato da due parchi nazionali (in paesi diversi!), il campeggio offre un facile accesso a tutti i tipi di attività all’aperto, tra cui pesca, rafting, canoa, arrampicata, escursioni e parapendio.

The Lazy Olive Glamping – Italia

Immerso nella campagna toscana, The Lazy Olive Glamping è la meta ideale per chi vuole il romanticismo senza rinunciare all’eco-sostenibilità. Presso il camping è possibile alloggiare in tende a campana situate in un uliveto biologico con vista sui vigneti, vicino al famoso borgo medievale di Pienza. È una vera oasi naturalistica con una ricca fauna selvatica, dove è possibile scorgere ghiandaie, fagiani, volpi, puzzole, istrici, tassi, cinghiali e caprioli. La splendida campagna che fa da cornice è facilmente percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo. Gli ospiti hanno inoltre accesso a un orto con verdure organiche. Per chi desidera un’esperienza di totale relax dalla mattina alla sera, sono disponibili, per trovare il proprio zen, lezioni di yoga tra gli ulivi.

Campeggiatori Wannabe?

Dimmi che tipo sei e ti dirò quale campeggio scegliere

Se l’idea del campeggio ti attira ma non hai mai osato, Pitchup.com ti mostra che il campeggio giusto esiste per tutti

Se chiedessimo ai campeggiatori che cosa rende speciale la loro vacanza, molto probabilmente otterremmo una risposta del genere: la libertà, lo stato brado, il contatto con la natura e la possibilità di organizzarsi le giornate in autonomia. In campeggio del resto, si mangia quando si ha fame, si vive alla giornata e non ci sono vincoli di dress code.

C’è anche da dire però che non tutti i campeggi sono uguali! Tenda sotto il braccio, baule dell’auto pieno e tanta voglia di avventure: per gli amanti del wild style, il campeggio selvaggio è sicuramente il massimo della vita. Ma poi c’è chi, pur volendo vivere una vacanza a contatto con la natura, preferisce non sottrarsi alla comodità di un soggiorno un po’ più glamour.

Quindi, se finora non avevi pensato di poter trovare un campeggio adatto a te, è tempo di ricrederti…

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, ti mostra che il campeggio giusto esiste per tutti! Le possibilità tra cui scegliere sono numerose, con alloggi differenti a seconda delle proprie preferenze e necessità. Vediamone alcuni:

Il Selvaggio

Per chi ama il campeggio senza filtri, esistono delle soluzioni con strutture minimali adatte ad ospitare i campeggiatori più arditi, armati solo di tende, grande spirito di adattamento e… marshmallow!

Wild Camping Paladini

L’avventuroso

Se pensi che il campeggio significhi fare radici nella piazzola, forse non sei mai stato in un campeggio dedicato a chi non sa stare fermo! Trekking, escursioni in mountain bike, surf.. esistono delle strutture in grado di offrire agli ospiti tantissimi occasione di divertimento diverse. Che l’avventura abbia inizio!

PuntAla Camp

Lo Chic

Se avete sempre amato l’idea di una vacanza immersi nella natura ma al contempo non sapete rinunciare al comfort e al lusso, ebbene esiste una formula anche per voi.. il glamping! L’unica forma di campeggio che associa la bellezza della natura all’agio di una vacanza stellata.

Il Buongustaio

Per chi ama la natura ma soprattutto… la buona tavola! In campeggio si sa, con il cibo bisogna un po’ adattarsi… Sbagliato! Esistono location in grado di offrire il connubio perfetto tra alloggi confortevoli in posti mozzafiato e leccornie locali.

Agriturismo Vultaggio

Il Pet-friendly

Hai un animale e in campeggio pensi di disturbare? Forse non sai che ci sono dei campeggi dedicati agli animali: fattorie, cascine, maneggi e chi più ne ha più ne metta! Vere e proprie strutture con tante attività da fare insieme e dove il tuo amico peloso sarà il benvenuto.

Dati prenotazioni

+121% prenotazioni su Pitchup.com con destinazione Italia (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020)

+21,9% di nuovi utenti italiani Pitchup (2021 vs 2020)

Prenotazioni in Italia: le top 5 nazionalità

33.22% – Tedeschi

21.27% – Italiani

8.26% – Francesi

7.21% – Britannici

6.33% – Polacchi

Preferenze caratteristiche strutture (2021 vs 2020)

Utenti italiani:

+100% nelle ricerche di strutture che ammettono animali

+28,6% nelle ricerche di strutture family-friendly

Tutti gli utenti:

+150% per le strutture a 4 stelle

+150% per le strutture con piscina

Durata media del soggiorno per le destinazioni in Italia

5 notti (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020) vs 4,8 (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020)

Organizzazione vacanza: nel 2021 più incertezza

Rispetto al 2020, quando si prenotava con 117 giorni di anticipo, nel 2021 le persone hanno prenotato in media con soli 52 giorni di anticipo.