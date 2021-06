Alan Palmieri da Radionorba a cantante: esce ANNO ZERO con Elisabetta Gregoraci

Per Sony Music, il brano sarà inserito nella compilation di Battiti Live 2021 dal 25 giugno in tutte le radio. “Anno Zero” è il titolo del primo singolo di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La coppia che conduce Battiti Live si lancia in una nuova avventura.

“E’ una canzone nata per gioco – spiega il direttore artistico di Radionorba e di Battiti Live, Alan Palmieri – e neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti”.

Nasce così “Anno Zero”, un reggaeton energico e gioioso. Il brano sarà inserito nella compilation di Battiti Live 2021: “Lavorare con Elisabetta Gregoraci – dice Alan Palmieri – è stato naturale: è la mia partner artistica di Battiti Live, considerato uno show estivo molto importante per la musica, e poi Elisabetta va a tempo decisamente meglio di me”. “Meno male che lo ammette!”, gli fa eco divertita Elisabetta Gregoraci: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.

“Anno Zero” vuol essere un inno ritrovato alla vita: “Sia ben chiaro – dice Alan – che non ho voluto assolutamente fare la solita tiritera sulla fine del lockdown ma neanche ignorare che dopo due anni di restrizioni i momenti di felicità e libertà per ognuno di noi hanno assunto un valore e un sapore diverso”. Diventerà la hit dell’estate? “E chi lo sa, forse – dice Eli – mi piacerebbe sentirla e vederla ballare nei lidi, intanto la ballo io, nella speranza che per fine estate anche Alan riuscirà a starmi dietro!”

Il brano Anno Zero è scritto e composto dagli stessi conduttori insieme a Nicco Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci. La produzione è firmata dai dj produttori T 4 FUN in collaborazione con AlbicoccaStudio e Alan Palmieri.