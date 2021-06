Stefania Orlando Dopo il singolo BABILONIA ecco la nuova ritmata e colorata hit estiva BANDOLERO

BANDOLERO (edizioni Novalis, Gravità) segue di pochi mesi il precedente singolo BABILONIA, il cui video è stato presentato il 28 aprile 2021, dopo l’uscita trionfale di Stefania dal GRANDE FRATELLO VIP.

Una canzone in pieno stile reggaeton, scritta dal giovane autore Nartico e già disponibile in tutti gli store digitali, prodotta da NOVALIS in collaborazione con CASAMUSICA e la loro neonata GRAVITA’ Edizioni..

Biografia

Stefania Orlando è nata a Roma ed è cresciuta a pane, Tv e musica. Per questo, dopo aver condotto per anni “I Fatti Vostri” e “Il Lotto alle Otto”, ha deciso di trasformare la sua più grande passione in lavoro, mettendo su la band degli “Orlando Furiosi”. Il primo singolo, “Sotto la luna”, è uscito nel 2007. Nella sua vita artistica è stata tante cose: modella, conduttrice e cantautrice.

Link:

https://bit.ly/3vpldWM

https://www.novalis.it

http://bit.ly/MusicNovalis

https://www.casamusica.it