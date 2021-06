Cortometraggio di Alessandro Zizzo per IPS Cabrini Taranto

Prodotto dall’istituto scolastico nell’ambito del progetto “Cine-TA”, s’intitola “Storia d’amore e cipolla” ed è stato girato a Taranto nei giorni scorsi.

Nel cast gli attori Adelmo Togliani e Paolo De Vita. Una decina gli alunni che hanno coadiuvato la troupe durante le riprese

Sono state ultimate nei giorni scorsi a Taranto le riprese di un cortometraggio diretto da Alessandro Zizzo e prodotto dall’Istituto Professionale di Stato “Cabrini”.

Il lavoro ha visto la partecipazione di una decina di alunni delle classi III e IV del corso audiovisivo che hanno potuto vivere in prima persona l’esperienza diretta di un set cinematografico accanto alla troupe di professionisti del settore.

Per loro è stata una occasione preziosa per sperimentare sul campo le dinamiche di un lavoro di gruppo delicato e complesso.

Il film, scritto dallo stesso regista, si intitola “Storia d’amore e cipolla” ed è una commedia degli equivoci dal forte impatto sociale su cui i giovani (e non solo) potranno confrontarsi. La sceneggiatura ruota attorno al tema dell’omosessualità e si basa su un segreto da custodire.

La storia è raccontata in modo ironico, a tratti cinico, e i personaggi basano le loro certezze sulle menzogne. Il loro unico scopo è quello di mentire per restare a galla e per evitare di ferire le persone alle quali vogliono bene.

La produzione di questo prodotto audiovisivo rientra nella seconda edizione del progetto “Cine-TA”(nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC), progetto coordinato dalla dirigente scolastica Angela Maria Santarcangelo e curato dai docenti Andrea Basile, Maria Messinese e Annarita Nucara. Il progetto fu fortemente voluto due anni fa dalla docente Mariagiovanna Russo che, anche a distanza, continua a seguire i ragazzi del “Cabrini”.

Il cast del cortometraggio è composto da attori quali Adelmo Togliani (attore, regista e produttore) e Paolo De Vita (visto in numerosi film per il cinema e per la tv), oltre alle attrici tarantine Sophia Giacoia e Giulia Gallo. Della troupe, oltre al regista, hanno fatto parte Claudio Giuffrida (direttore della fotografia), Pierangelo Giuffrida (fonico di presa diretta), Gregorio Mariggiò (direttore di produzione) e Vincenzo Parabita (addetto stampa).

Gli studenti che quest’anno hanno partecipato al progetto “Cine-TA” sono Lorenzo D’Andria, Erika Saracino, Mirco Seprano, Suamy Napolitano, Alessandra Peluso, Cosima Calvo, Rita Boccasini e Samantha Latorre.

Anche in questa seconda edizione del progetto è toccato ad Alessandro Zizo dirigere cast, troupe e studenti. Il regista di Francavilla Fontana ha già alle spalle tre lungometraggi (“L’ultimo giorno del toro”, “La sabbia negli occhi” e “L’amara vita”) e oltre 25 cortometraggi con cui ha vinto 40 premi. Tra questi, ricordiamo “Iaco”, “Bibliothéque”, “La porta del destino”, “La stagione dei finocchi”, “L’ultimo mimo di Roma”, “Stop music”, “Una giornata tranquilla”, “L’età della masturbazione”, “Finalmente libera”.

Con lui hanno lavorato in questi anni importanti attori del panorama cinematografico nazionale: da Paolo Briguglia a Michele Riondino e ancora Anna Ferruzzo, Yuri Buzzi, Giorgia Sinicorni, Serena Iansiti, Cosimo Cinieri, Lorenzo Flaherty, Valentina Corti, David Riondino e tanti altri.

Zizzo ha commentato così l’esperienza sul set tarantino: “I ragazzi del Cabrini sono stati entusiasti di questa esperienza coinvolgente che vale molto più di tante lezioni sul cinema”. Sul film, invece, dice: “Uno dei protagonisti è Riccardo Cipolla, un attore sfigato, uno di quei personaggi che consultano quotidianamente i siti di casting per una figurazione nei film. È un film che parla della vita fatta di cassetti che si aprono e si chiudono.

E poi ci sono i cassetti chiusi con il lucchetto, quelli che può aprire soltanto chi ha le chiavi di quel lucchetto. Ognuno di noi ha un segreto da nascondere e una parte da recitare, tranne Riccardo Cipolla che ha una vita piatta e attende la giusta occasione per vestire i panni di qualcun altro e vivere un po’”.

Il responsabile del progetto per l’istituto “Cabrini” Andrea Basile, invece, ci tiene a sottolineare come “il progetto Cine-TA nasce dall’esigenza di regalare ai nostri ragazzi delle esperienze reali di produzione cinematografica.

È importante per l’aspetto tecnico, ma anche perché in fase di scrittura si vanno a toccare delle tematiche che spesso risultano complesse da affrontare nella routine scolastica. L’obiettivo è anche quello di prospettare loro concretamente questo comparto lavorativo.

Sul set ogni ragazzo ha svolto la mansione che gli era stata affidata con un atteggiamento responsabile e partecipativo.

Nonostante le otto ore al giorno di lavoro, hanno sempre rispettato le direttive della troupe dimostrando di voler imparare quanto più possibile da questa opportunità.

Ci tengo a ringraziare la dirigente scolastica per aver sostenuto il progetto sin dall’inizio, un percorso che diventa fiore all’occhiello sia per l’orientamento in entrata della scuola sia in uscita per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro”.

Vincenzo Parabita