Nuovo videoclip Allevi su lungomare Reggio Calabria Girato al tramonto davanti al monumento alla dea Athena

REGGIO CALABRIA, 14 GIU – L’Arena dello Stretto, sul lungomare “Italo Falcomatà”, davanti al monumento della dea Athena, è stato set, nel fine settimana per la realizzazione del nuovo videoclip di Giovanni Allevi, “Kiss me again”.

Nello scenario mozzafiato dello Stretto, al tramonto, il maestro Allevi si è esibito al pianoforte assieme a due ballerini del teatro La Scala di Milano.

Il nuovo videoclip vedrà la luce nelle prossime settimane.

“È un’emozione travolgente – ha detto Allevi al termine delle riprese realizzate al tramonto -. Ho sentito moltissimo l’affetto della gente di Reggio Calabria Io ho cercato di fare di tutto per restituirlo, per ricambiarlo attraverso le note.

Questo video ha avuto la fortuna di avere uno scenario straordinario, favoloso. E da questo momento in poi la mia musica di ‘Kiss me again’ sarà per sempre legata a Reggio Calabria: una città che conserva una grande storia, una grande essenza culturale, ma è anche proiettata verso il futuro. Verso il presente e verso il futuro. Un po’ come la mia musica”.

Al suo arrivo a Reggio, sabato pomeriggio, Allevi è stato ricevuto a palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal vice sindaco Armando Neri.

“È stato davvero un orgoglio – ha dichiarato il primo cittadino -. Una splendida vetrina per la nostra città che si conferma scenario ideale per eventi culturali ed artistici di carattere internazionale.

Siamo davvero felici, lusingati, che il maestro Allevi abbia scelto Reggio per girare il suo videoclip, ma anche delle splendide parole che ha rivolto alla nostra città, che lo ha davvero conquistato con le sue bellezze.

E credo che questo genere di promozione sia un valore aggiunto per la nostra terra e per la sua crescita in chiave turistica e culturale”.

