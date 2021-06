Trasferimenti e nomine Sacerdoti della Diocesi di Tursi-Lagonegro

A conclusione del Ritiro spirituale del Clero, in prossimità della Festa del Sacro Cuore di Gesù, S.E. mons. Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi-Lagonegro, ha reso noti i trasferimenti e le nuove nomine dei Sacerdoti della Diocesi.

Sono 19 i presbiteri, uno l’accolito prossimo al diaconato e 16 i paesi in cui le comunità parrocchiali sono interessate da cambiamenti.

Le nomine avranno effetto da mercoledì 1 settembre 2021, con l’apertura dell’anno pastorale 2021-2022.

L’inizio del ministero pastorale dei parroci nelle nuove sedi avverrà con la presa di possesso canonico, secondo il calendario concordato con il Vescovo, durante il mese di settembre. I trasferimenti avverranno nel mese di settembre 2021.

Le nuove nomine sono state pensate e realizzate nell’ambito di un lavoro di discernimento comunitario che il Vescovo Orofino ha svolto in varie forme (soprattutto con il coinvolgimento del Collegio dei Consultori) durante tutto l’anno pastorale che sta per concludersi.

Esse rispondono all’esigenza pastorale di preparare le comunità parrocchiali e quella diocesana alla celebrazione del Giubileo del 2025, attraverso un reale cammino sinodale, nella forma della Visita pastorale che avrà inizio in occasione della festa dell’Immacolata concezione (8 dicembre 2021).

Monsignor Vincenzo Orofino ha ringraziato i due sacerdoti che, raggiunti limiti di età, secondo le vigenti disposizioni canoniche, hanno chiesto di essere esonerati dalla guida delle parrocchie (don Giovanni Costanza, parroco di Latronico, e don Francesco Alagia, parroco di Lauria Inferiore).

Inoltre si è ritenuto opportuno avviare un processo di avvicendamento per i parroci che hanno guidato la medesima parrocchia da oltre 15 anni.

Lo sguardo ecclesiale è andato anche oltre il territorio diocesano e nazionale, riconoscendo nella richiesta del Vescovo di Panama la chiamata del Signore ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra.

Dai prossimi mesi avrà inizio il lavoro di preparazione della Diocesi che si prepara ad avere una parrocchia retta da un proprio presbitero, don Giovanni Messuti, a cui ha riconosciuto la “vocazione missionaria”.

Gli organismi di partecipazione ecclesiale restano in carica nell’attuale composizione fino alla loro scadenza naturale (11 novembre 2021).

Le elezioni per il nuovo Consiglio Presbiterale si terranno venerdì 12 novembre 2021, con il conseguente rinnovo del Collegio dei Consultori, mentre i sacerdoti di ogni zona pastorale eleggeranno il loro coordinatore agli inizi del mese di ottobre.

Rinnovato inoltre il Consiglio episcopale e alcuni incarichi per la Curia vescovile e per il servizio ecclesiale nell’Azione Cattolica diocesana.

Per il servizio ecclesiale nelle parrocchie

Parrocchia “S. Maria Assunta” in Nova Siri parroco, don Giuseppe Marino

Parrocchie di Rotondella parroco, don Paolo Torino

Parrocchia di Valsinni parroco, don Antonio Mauri

Parrocchia di Colobraro amministratore, don Flavio Tufaro

Parrocchia di San Giorgio Lucano parroco, don Maurizio Giannella

Parrocchia “Maria SS.ma della Visitazione” in Senise parroco, don Giovanni Lo Pinto

Parrocchia “San Francesco di Assisi” in Senise parroco, don Francesco Lacanna

Parrocchie di Francavilla parroco, don Nicola Caino

Parrocchia “Sant’Egidio Abate” in Latronico parroco, don Paolo Pataro

Parrocchia “B.V. Maria del Carmelo” in Viggianello amministratore, don Alessandro Campagnari

Parrocchia di Rotonda parroco, don Giovanni Forte

Parrocchia di Castelluccio Superiore parroco, don Stefano Nicolao

Parrocchia “San Nicola di Bari” in Lauria parroco, don Michelangelo Crocco

Parrocchia “San Giacomo Ap. Maggiore” in Lauria parroco, don Luigi Tuzio

Parrocchia “San Giuseppe” in Lagonegro vicario parr.le, don Mario Radesca

Parrocchie di Lagonegro collaboratore, accolito Gerardo Capano

Parrocchia di Castelsaraceno parroco, don Vincenzo Iacovino

Parrocchie di San Martino d’Agri parroco, don Esteban Ernesto Mendez

Parrocchie di Sant’Arcangelo vicario parr.le, don Giuseppe Viggiani

Per il servizio ecclesiale negli uffici della Curia Vescovile

Vicario giudiziale don Giovanni Forte

Archivista don Giuseppe Addolorato

Vice Economo don Antonio Donadio

Per il servizio ecclesiale nell’Azione Cattolica Diocesana

Assistente settore ACR accolito Gerardo Capano

Assistente settore Giovani don Nicola Caino

Consiglio Episcopale per il quinquennio 2021 – 2026

Vicario Generale – Moderatore di Curia don Domenico Buglione

Vicario episcopale per la pastorale don Gianluca Bellusci

Vicario episcopale per il clero don Giovanni Lo Pinto

Vicario episcopale per la vita religiosa e il diaconato permanente don Serafino La Sala

Vicario episcopale per il laicato, la scuola e l’educazione cattolica don Giuseppe Marino