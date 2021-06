Il Senatore Arnaldo Lomuti in visita alla diga di Monte Cotugno , Senise

Ne parlerò -continua – con il neo ministro per le politiche agrarie, Stefano Patuanelli, M5S, dal cui ministero dipende la soluzione per la grave situazione, ad esempio, dell’Eipli, l’ente idrico che gestisce le ripartizioni degli impianti idrici della Basilicata.

Come dimostra la situazione attuale in Basilicata, che è uno dei bacini idrici più importanti del continente europeo.

Il Senatore Arnaldo Lomuti ( M5S) ha fatto visita alla diga giù grande d’Europa in terra battuta “ diga di Monte Cotugno ” a Senise (PZ) “. ” UN VIAGGIO NEI PARADOSSI DELLA GESTIONE IDRICA IN ITALIA ” , scrive Lomuti sul suo profilo facebook , “Per la gestione dell’acqua c’è bisogno di nuove norme.

A partire dal trucchetto messo su dai vecchi partiti, e dalle Regioni, di separare la gestione delle acqua tra 5 enti, per avere a “disposizione” 5 commissari anziché un presidente, 5 consigli direttivi, anziché uno decisivo e decisionale, e 5 gestioni clientelari in termini di consulenze esterne ed esternalizzazioni varie. E, soprattutto, per avere 5 enti che si indebitano tra di loro, con debiti che per questa ragione diventano inesigibili e che portano al commissariamento dell’ente.