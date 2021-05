PANINI COMICS INSIDER – Interviste speciali ai più grandi autori internazionali in esclusiva sui canali social ufficiali Panini Comics – Si parte il 28 maggio con Grant Morrison

Venerdì 28 maggio sul canale Youtube Panini Comics e sui profili social ufficiali della casa editrice modenese debutta Panini Comics Insider, un nuovo format interamente dedicato alla scoperta dei più grandi autori internazionali del mondo del fumetto, con interviste esclusive realizzate dal team editoriale Panini Comics. Carriera, aneddoti, curiosità e imminenti novità: sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno ogni appuntamento di Panini Comics Insider, per approfondire a 360° la vita dei grandi ospiti che parteciperanno al format.

Il primo protagonista di Panini Comics Insider è Grant Morrison (autore, tra gli altri, di All-Star Superman, Doom Patrol, The Invisibles), intervistato da Nicola Peruzzi (coordinatore editoriale Panini Comics) e Antonio Solinas (editor Panini Comics, curatore di diverse pubblicazioni italiane di Morrison). In questo primo appuntamento – intitolato La sentenza è scritta – Morrison si soffermerà soprattutto su The Invisibles, su come l’immaginario rappresentato abbia poi trovato affondi nella realtà, con una lettura diversa da quella però pensata in fase di scrittura: “[…] credo che The Invisibles sia diventato mainstream, ma in un modo alquanto strano e insolito” afferma Morrison “Molte delle loro idee sono state prese non dalla sinistra, che era da dove provenivano originariamente […] sono state prese e sviluppate dalla destra… il che lo trovo strano. E non è ciò che ti aspetti quando crei opere di questo tipo. Non ti aspetti che il modo in cui vengono interpretate possa cambiarne radicalmente il significato. Dipende da come le persone le leggono, da come decidono di comportarsi di conseguenza. La direzione presa può essere completamente all’opposto di quella pensata inizialmente”. Non mancano poi riferimenti a come quest’ultimo anno che ha stravolto le nostre vite abbia influenzato l’andamento del mondo, avvicinandosi forse alla sua idea di “supercontesto”.

La prima parte della lunga intervista a Grant Morrison sarà dunque disponibile venerdì 28 maggio sui canali social ufficiali Panini Comics. Le restanti cinque parti saranno diffuse ogni venerdì, con la stessa modalità. E poi, nei prossimi mesi, altri grandi nomi si uniranno al team Panini Comics per imperdibili appuntamenti con Panini Comics Insider. Stay tuned!