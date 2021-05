TIZIANO BERTRAND commenta cosi’ il suo nuovo progetto:

Se vuoi trovare il coraggio…non preoccuparti…lui è già in cerca di te.

Lo Stile, Gli obiettivi, L’ispirazione

Il mio testo è interpretabile sia come un soliloquio sia come un dialogo tra maestro e un allievo.

Una delle ispirazioni è stato il mio lavoro di lezioni private ai ragazzi del liceo. Ho percepito che spesso loro hanno dei talenti diversi, validi, unici. Spesso hanno voglia di comunicarlo ma non hanno ricevuto probabilmente gli strumenti duttili per farlo. Però hanno coraggio. Il brano è dedicato a loro.

Nel video racconto un dissidio: un ragazzo dentro un camerino guarda allo specchio un’immagine Si tratta di se stesso in una forma più serena. Il ragazzo ha la camicia bianca e si toglie la giacca, come rifiutasse una protezione o semplicemente fosse più scoperto. Il personaggio nello specchio invece ha l’abito completo, a simboleggiare il fatto di “bastare”, come dico nella canzone.

L’altra storia riguarda lo stesso ragazzo, che con sicurezza si occupa di una macchina digitale. Si scatta dei selfie, anche divertendosi. Alla fine si scatta da solo un primo piano, accettando sia se stesso, sia l’immagine sullo schermo; il primo personaggio scopre l’altro se stesso ed è allora in grado anche di vedersi finalmente nello specchio. Raccoglie la giacca ma non la indossa. Può scegliere, si fida di se stesso

L’idea è proprio di valorizzare la fragilità, che non vuol dire debolezza ma possibilità di conoscere se stessi e di crescere.

Due brani mi hanno aiutato nel progetto: Head Above Water di Avril Lavigne e Il giorno di dolore che uno ha di Ligabue. Nella prima ero rimasto affascinato dal vortice musicale prorompente, in quella di Ligabue mi piaceva molto la puntualità delle parole, che sono state utili per la stesura del mio testo.