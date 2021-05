ANDREA MELCHIORRE INAUGURA LA STAGIONE VIP DEL PAPEETE BEACH

E’ partita, lo scorso fine settimana, la 21esima stagione del Papeete Beach. Una stagione che, pur con qualche inevitabile correttivo, nasce all’insegna della continuità.

Una nuova attenzione alla eco-sostenibilità, cura maniacale dei servizi e massima qualità nella selezione dei prodotti e, dalla prima decade di giugno, personale vaccinato per creare, sulla costa romagnola, un’isola 100% Covid-Free.

La sfida è quella di ricreare, nel cuore di Milano Marittima, la stessa atmosfera delle scorse estati, quando il Covid ancora non aveva minacciato l’industria romagnola del divertimento. E dunque, clima frizzante e gioioso, spensieratezza a go-go e tanta voglia di tornare a divertirsi assieme.

Sarà, come detto, l’ecologia il focus dell’estate 2021 con un modello di entertainment basato sull’economia circolare.

Dalla raccolta differenziata alla selezione di materie prime naturali, dai prodotti bio a “km0” all’energia green, da quest’anno al Papeete le parole d’ordine saranno: lotta allo spreco di acqua e cibo ed utilizzo rigoroso di packaging monouso compostabili.

Per evitare assembramenti sta per iniziare l’estate del “divertimento spontaneo”, ovvero tante “isole del divertimento” spalmate in diversi punti dello stabilimento. Confermata la musica live dalla consolle di Radio Papeete (in diretta tutti i giorni h24 – WWW.RADIOPAPEETE.IT) e, per evitare code al bar, è stato potenziato il servizio al tavolo ed il delivery sotto l’ombrellone.

Nel 2021 sarà ancora più curata la parte gastronomica con il rituale assortimento di prelibatezze carne & pesce con proposte anche vegan.

Immutate, come detto, le parole chiave dell’estate che, oggi come vent’anni fa, saranno quelle di sempre: divertimento sulla spiaggia, musica elegante e di qualità, atmosfere sunset, intrattenimento più lounge & ritual e, soprattutto, tanti ospiti vip in riva al mare.

E, proprio nel weekend d’apertura, al Papeete Beach è stato avvistato Andrea Melchiorre, con oltre un milione di follower il secondo influencer più seguito d’Italia. Fondatore di una linea di gioielli e di abbigliamento, il 27enne romano ha trascorso l’intero weekend nella spiaggia più famosa della Romagna.