TikTok, nuovi strumenti contro il bullismo Bloccare in un colpo solo account che pubblicano post negativi

Nuovi strumenti di TikTok contro il bullismo, consentiranno di gestire con più facilità le interazioni sui contenuti inclusa la possibilità di eliminare, bloccare o segnalare più commenti in una sola volta. Ad annunciarli un blogpost a firma Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety, della società.

“Sarà possibile – spiega – cancellare più commenti in una sola volta o segnalarli per potenziali violazioni delle Linee Guida della Community.

Ma anche bloccare in un solo momento tutti gli account che pubblicano commenti negativi o espressioni di bullismo. Siamo certi che questo aggiornamento aiuterà i creator ad esprimersi ancora meglio su TikTok”.

Per gestire le interazioni su un video sarà sufficiente aprire la finestra delle opzioni, tenendo premuto un commento o toccando l’icona della matita nell’angolo in alto a sinistra.

Da questa finestra sarà quindi possibile selezionare fino a 100 commenti o account alla volta, anziché uno per uno, rendendo più immediato eliminare o segnalare più commenti, o bloccare un gruppo di utenti.

Le nuove opzioni, osserva Goodman, si “aggiungono alle nostre continue iniziative volte a promuovere una community rispettosa e accogliente”.

“Di recente, ad esempio, abbiamo introdotto una modalità per filtrare i commenti che consente di far apparire sotto a un contenuto solo quelli selezionati dal creator – sottolinea – Una notifica richiede inoltre di riconsiderare un commento potenzialmente offensivo prima di pubblicarlo sotto a un video.

Per gli account di utenti tra i 13 e i 17 anni sono previste ulteriori salvaguardie pensate per promuovere un’esperienza adatta alla loro età, tra le quali limitazioni ai Duetti, alla funzione Stitch, ai messaggi diretti e ai commenti”.