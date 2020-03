Coronavirus, Mondadori presenta #IoEscoConLaFantasia

Per far fronte alle misure di costrizione domestica a causa dell’emergenza coronavirus, il gruppo Mondadori presenta #IoEscoConLaFantasia, nuova campagna di comunicazione che mette al centro della narrazione l’importanza e il valore della lettura, strumento di svago e intrattenimento per adulti e bambini

Lo spot, curato da GittoBattaglia22, è stato lanciato oggi – 25 marzo 2020 – sui profili social del

gruppo Mondadori e, in contemporanea, sulle pagine Facebook e Instagram delle case

editrici Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Sperling&Kupfer, Mondadori Electa, Piemme, Electa,

Mondadori Education e Rizzoli Education, dei brand e di Mondadori Store, che contano

complessivamente circa 34 milioni di follower sui social.

Lo spot tv è on air sulle reti Mediaset da oggi fino al 3 aprile. La pianificazione prevede un mix articolato con format da 30” e un cut da 15”, nelle fasce prime time, news e approfondimento.