Castelsaraceno dal 25 Maggio inaugurazione del Ponte Tibetano

“Da domani e per i prossimi giorni il nostro territorio diventerà un vero e proprio set cinematografico per la realizzazione delle produzioni multimediali che serviranno al lancio della campagna di comunicazione per l’inaugurazione del ponte tibetano più lungo del mondo e dell’ecosistema turistico.

Per questo abbiamo deciso di fare le cose in modo importante, proprio come lo è questo appuntamento per il futuro di Castelsaraceno.

Nella collaborazione che abbiamo avviato con la società Digital Ligthhouse, abbiamo scelto come testimonial di eccezione della nostra produzione Aaron Durogati, due volte campione del mondo di parapendio e atleta selezionato dell’iconica Red Bull X-Alps”.

Lo rende noto il sindaco di Castelsaraceno Rocco Rosano.

Lo stesso primo cittadino aveva annunciato lo scorso 18 maggio l’avvio delle prove di messa in sicurezza del ponte tibetano.