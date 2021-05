ROSA SU CENTRO DI ALTA TECNOLOGIA AMBIENTE ED ENERGIA

“Crescita economica e sociale attraverso l’innovazione in campo energetico, che sappia unire lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale, è questa la finalità della candidatura della Basilicata quale sito per il Centro di Alta Tecnologia Ambiente ed Energia ed è questa la sfida che hanno colto gli oltre 130 partecipanti alla I Plenaria regionale tenutasi lo scorso 20 maggio.

Credo sia stata l’assemblea più partecipata che si sia mai riunita in Basilicata per un progetto lanciato dalla Regione e mi corre l’obbligo di ringraziare tutti i partecipanti perché hanno dimostrato che nella nostra terra c’è chi si preoccupa ancora del suo futuro.

È la sinergia tra il pubblico ed il privato. È la ricerca e l’innovazione degli istituti di ricerca ed universitari che si mettono al servizio delle imprese e dei territori per realizzare progetti per l’efficienza dei processi produttivi e della decarbonizzazione dell’economia.

Si tratta, non solo di fare rete, ma di essere rete; di diventare alleati gli uni degli altri per realizzare un progetto di medio e lungo termine che possa creare sviluppo sostenibile.

Quello che ci serve, ora, è favorire uno sviluppo che impieghi queste risorse in maniera eco-sostenibile e lo faremo mettendo a sistema la ricerca e l’innovazione degli enti di ricerca con le aziende per realizzare progetti concreti e rispondenti alle esigenze del nostro territorio. Si tratta, nella sostanza, della più grande occasione di ‘partenariato pubblico privato’ che si potrebbe mai realizzare.

Proprio per questo è stata una volontà precisa la mancanza delle vecchie liturgie politiche, pur essendo presenti sia esponenti di maggioranza che di opposizione, che abbiamo invitato per poter dare un contributo fattivo. Abbiamo consapevolmente lasciato spazio ai protagonisti di questa impresa, che per la nostra Regione può rivelarsi storica.

Il tratto qualificante dell’incontro è stato che tutti gli stakeholder invitati, dagli enti di ricerca che già lavorano e collaborano con la Regione Basilicata, all’Università di Basilicata e alla Federico II di Napoli, alle maggiori aziende lucane, e anche quelle che lucane non sono ma operano nel nostro territorio (Stellantis, Eni, Total, Shell e Mitsui), si sono dette disponibili a partecipare a questo progetto. Una cosa che non si è mai vista in Basilicata.

Renderemo la Basilicata una terra attrattiva per gli investimenti ma soprattutto per il ritorno di tutti i giovani competenti che sono andati via per mancanza di opportunità.