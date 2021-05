PNNR, ASSEMBLEA PLENARIA IN DIRETTA STREAMING OGGI ALLE 15

Sarà trasmessa in diretta streaming l’assemblea plenaria che si terrà oggi, 20 maggio, alle ore 15, finalizzata a costruire una rete di partenariati fra la Regione, le istituzioni scientifiche e gli enti di ricerca, le parti sociali, gli enti locali e le aziende interessate ai trasferimenti tecnologici in campo energetico e ambientale, per candidare al finanziamento del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” una serie di progetti di ricerca che vedano come protagonisti soggetti della realtà lucana.

Per seguire l’evento sarà sufficiente collegarsi al sito della Regione Basilicata e cliccare sull’apposito link in evidenza.