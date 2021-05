Covid Basilicata: aggiornamento del (17mag21) 16 positivi, 198 guariti e nessun decesso

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 17 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 16 maggio 2021

Tamponi molecolari di giornata n. 284

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 18

Tamponi molecolari negativi n. 266

RICOVERATI N. 115

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 04

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 12

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 201

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 18

Residenti: n. 16

N. Comune

2 Matera

5 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Pescopagano

3 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 Rotondella

1 Stigliano

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Georgia (domiciliato a Grassano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

GUARITI TOTALI N. 201

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 198

N. Comune

3 Avigliano

3 Balvano

1 Banzi

6 Corleto Perticara

5 Garaguso

10 Genzano di Lucania

3 Grassano

73 Lavello

6 Maschito (n. 1 domiciliato in Lombardia)

2 Matera

3 Melfi

1 Miglionico

3 Montemilone

1 Oliveto Lucano

27 Palazzo San Gervasio

2 Pomarico

9 Potenza

2 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

1 Rotondella

6 Salandra

4 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

3 Scanzano Jonico

1 Stigliano

18 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Albania (domiciliati a Rotondella)

1 Sicilia (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.787

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.672

DECEDUTI RESIDENTI N. 543

GUARITI RESIDENTI N. 19.723