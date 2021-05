Covid Basilicata: aggiornamento del (16mag21) 89 positivi, 190 guariti e 2 decessi

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 16 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 15 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 343.608

Tamponi molecolari totali negativi n. 315.367

Persone testate n. 197.459

Test antigenici totali 15.206

Tamponi molecolari di giornata n. 1.185

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 93

Tamponi molecolari negativi n. 1.092

RICOVERATI N. 116

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 04

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 23

Pneumologia n. 11

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 192

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

• Pietragalla

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 93

Residenti: n. 89

N. Comune

1 Abriola

7 Acerenza

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Avigliano

1 Balvano

3 Cancellara

1 Ferrandina

1 Grassano

5 Irsina

2 Lagonegro

3 Lavello

1 Matera

8 Melfi

4 Montalbano Jonico

3 Montemilone

1 Muro Lucano

1 Picerno

2 Pietragalla

7 Pignola

2 Pisticci

13 Potenza

10 Rapolla

3 Rionero in Vulture

2 Rivello

2 Rotondella

1 San Chirico Raparo

1 Tolve

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Campania (domiciliati a Lavello e Picerno)

1 Francia (domiciliato a Bernalda)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Friuli Venezia Giulia

GUARITI TOTALI N. 192

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 190

N. Comune

2 Abriola

9 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

6 Avigliano

1 Balvano

1 Castelluccio Superiore

4 Ferrandina

8 Filiano

2 Francavilla in Sinni

1 Irsina

14 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

21 Melfi

1 Montalbano Jonico

37 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

8 Picerno

2 Pietragalla

2 Pignola

3 Pisticci

13 Policoro

28 Pomarico

2 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

3 Rapolla

13 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Salandra

1 Senise

1 Tito

1 Tolve

1 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliati a Senise)

1 Puglia (domiciliati ad Avigliano)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.969

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.853

DECEDUTI RESIDENTI N. 543

GUARITI RESIDENTI N. 19.525