POTENZA, 14 GEN – Nell’ambito dell’emergenza coronavirus, ammontano a circa 19,6 i milioni di euro erogati in Basilicata per i Decreti ristori, per 7.082 richieste, di cui 10,7 milioni nel Potentino (4.405 le richieste) e 8,8 nel Materano (2.677 le richieste). I dati sono stati resi noti, in un comunicato, dall’Agenzia delle Entrate.

(ANSA)