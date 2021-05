Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus a Lavello desk su giornata internazionale anomalie vascolari

Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulle Anomalie Vascolari.

Ogni anno il 70% dei bambini nasce con un’anomalia vascolare che richiede il parere di uno specialista e una qualche forma di intervento medico.

L’iniziativa è promossa dalla VascularBirthmarks Foundation ed è stata ufficialmente riconosciuta dal Congresso degli Stati Uniti nel 2004.

La Vascular Birthmarks Foundation (VBF) è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che mette in rete le famiglie colpite da Anomalie Vascolari con specialisti del settore per la valutazione e/o il trattamento della patologia, fornisce risorse informative e promuove la formazione dei medici, sostiene la ricerca e i programmi finalizzati a far accettare la malattia agli individui che ne sono affetti.

Sabato15 maggio 2021 è la giornata internazionale per la consapevolezza sulle Anomalie Vascolari.

La Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus, che dal 2009 promuove lo studio e la cura delle Anomalie Vascolari, partecipa alla campagna al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia ancora poco conosciuta, ma che colpisce tante persone in tutto il mondo.

Durante la giornata, i volontari lucani di ViVa Ale, assicurando il pieno rispetto dei protocolli previsti a livello nazionale e locale,allestiranno a Lavello in via Roma un desk informativo sulla patologia, grazie anche al patrocinio del Comune di Lavello e alla collaborazione del Comando della Polizia locale, che supportano aderisce l’iniziativa.