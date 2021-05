BARDI: “OGGI GIORNATA MONDIALE DELL’INFERMIERE. MERITANO IL NOBEL”

“Oggi è la Giornata mondiale dell’Infermiere. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e tutto il personale sanitario lucano: insieme alla protezione civile e ai volontari, stanno compiendo un lavoro straordinario per farci uscire dalla pandemia il prima possibile. Gli infermieri italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 e facciamo il tifo per loro.

Dopo Matera, oggi abbiamo iniziato le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulanti anche a Potenza. Si tratta dei soggetti più fragili che – ribadisco – devono avere la massima priorità.

Le persone che ieri non hanno ricevuto il vaccino, riceveranno un sms da Poste con data e orario. Le vaccinazioni oggi sono riprese senza intoppo alcuno: abbiamo appena superato il 70% degli Over 70 della Basilicata che hanno ricevuto la prima dose”.

Lo scrive su facebook il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.