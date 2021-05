Premio fotografico “Viaggio in Basilicata, proroga termini

I termini per l’invio delle foto del concorso dal tema “Guardare oltre. Resilienza, la sfida al cambiamento”, istituito dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia sono posticipati al 31/8/21

Prorogati al 31 agosto prossimo i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla quarta edizione del Premio internazionale di fotografia “Viaggio in Basilicata”, dal tema “Guardare oltre. Resilienza, la sfida al cambiamento”. Istituito e organizzato dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano e con il contributo dell’Associazione “ArtMe” di Milano e dell’azienda di Pavia “Plano Designer”, il concorso pone la sfida di documentare, narrare e interpretare attraverso la fotografia il concetto di resilienza. Il contest, così come ben interpreta l’autrice della fotografia scelta per la campagna di comunicazione del premio, l’artista Giancarla Pancera, ha l’obiettivo di aprire riflessioni sugli attuali mutamenti che coinvolgono l’intero mondo.

“Capire verso quali nuove forme di convivenza, verso quali prospettive di vita si stia indirizzando la vita individuale di ciascuno – si legge nel bando di partecipazione – è difficile da capire. Tutti noi possiamo avere la sensazione di subire questi cambiamenti ma, vista da una diversa prospettiva, la situazione può apparire molto diversa perché in realtà esiste lo spazio per essere noi stessi soggetti di tali mutamenti”. E in quella bellezza volitiva della ragazza, immortalata nella fotografia della locandina e del manifesto, in quello sguardo deciso, è possibile scorgere quella determinazione in cui, soprattutto in tempi non facili come questi, è bello riconoscersi.

“A patto, ovviamente – viene detto nel bando del concorso – di accogliere le sfide che il mondo attuale ci invita ad accettare. Come un po’ dappertutto, anche la Basilicata è attraversata da una rivoluzione nella quale il cambiamento riveste un ruolo essenziale, una trasformazione epocale che richiede un nuovo approccio basato su un termine che è anche una filosofia di vita: la resilienza. Resilienza intesa come capacità di adattarsi alle situazioni esterne, mantenendo intatta, ed è qui la vera sfida, l’essenza propria dell’uomo. Costretti ad adattarci alle situazioni, rimaniamo esseri umani alla ricerca di contatto, di relazioni, di comunità”.

Il concorso, aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età, prevede tre premi, il primo una borsa di studio per frequentare il 2° anno di perfezionamento dell’Istituto Italiano di Fotografia di Milano; il secondo premio la produzione di una mostra da allestire con il sistema espositivo PhotoShowall da esporre nell’ambito di un evento di settore di livello internazionale; e il terzo un buono per la partecipazione a un workshop organizzato a Milano dall’associazione “ArtM”e.

La partecipazione è gratuita ed è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita scheda visionabile, insieme al Regolamento, nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata all’indirizzo https://www.consiglio.basilicata.it/dettaglio-avvisi.html?ref_type_id=10309&detail_obj_id=235527&sub_menu_id=200811§ion_id=200819.