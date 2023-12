L’accensione delle luminarie di Natale a Capri, opera della ditta lucana “Nautilus” di Francesco Arbia, è un evento importante per l’isola azzurra e per la stessa azienda.

Per Capri, è un’occasione per dare il via alle festività natalizie con un tocco di magia e di bellezza. Le luminarie, infatti, contribuiscono a trasformare l’isola in un luogo ancora più suggestivo, illuminando le strade, le piazze e i monumenti.

Per la ditta “Nautilus”, è un motivo di grande soddisfazione. L’azienda, infatti, è nata in Basilicata e negli anni ha acquisito una grande esperienza nel settore delle luminarie natalizie. Il suo lavoro è apprezzato in tutta la regione e, da quest’anno, anche a Capri.

Francesco Arbia, titolare della ditta, ha commentato con grande soddisfazione questo grande traguardo per la sua azienda e i suoi dipendenti. “È un sogno che si realizza”, ha dichiarato. “Dopo anni di lavoro e sacrifici, siamo riusciti a portare le nostre luminarie a Capri, una delle città più belle del mondo”.

Le luminarie della “Nautilus” sono realizzate con materiali di alta qualità e con un design innovativo. Ogni anno, l’azienda propone nuove idee e soluzioni per rendere le sue installazioni sempre più spettacolari.

L’accensione delle luminarie a Capri è un’occasione per celebrare il Natale e l’artigianalità lucana. È anche un modo per valorizzare il territorio, che può vantare un’azienda di grande livello nel settore delle luminarie natalizie.